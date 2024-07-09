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娛樂 最新消息

澳洲網紅亞莉克絲不幸過世享年30歲 傳長期遭霸凌

澳洲YouTuber「Alex」亞莉克絲5日被證實不幸過世消息，享年30歲。（翻攝自IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕澳洲YouTuber「Alex」亞莉克絲4年前挑戰「一周只吃7-11食物」爆紅，5日被證實不幸過世消息，享年30歲。

亞莉克絲IG於5日更新發文寫下：「她的過世突然出乎意料，對所有認識她的人來說都是毀滅性，我們今天宣布一個毀滅性消息。」文中接著表示，「我們懷著沉重心情，亞莉克絲已經過世，這對我們所有人來說都是震驚，她的家人和朋友在度過悲痛之際要求隱私。」

英媒《獨立報》指出，亞莉克絲生前長期遭受網路仇恨霸凌，她曾在2022年底公開表態不擅長處理酸民負評，直言：「只要有一個人說不喜歡我，我就會忘掉之前看過的1000則正面評論。」

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