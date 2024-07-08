「挑戰一周只吃7-11食物」爆紅！30歲美女網紅驚傳離世

澳洲YouTuber亞莉克絲過世，享年30歲。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕澳洲YouTuber亞莉克絲（Alex）曾拍片挑戰一周只吃日本7-11食物，獲得超過400萬次觀看數迴響，如今她被親友證實意外逝世，享年30歲，消息震驚各界。

亞莉克絲親友在社群悲痛證實死訊。（翻攝自IG）

亞莉克絲經營YouTube頻道「PrettyPastelPlease」，拍攝各式旅遊、時尚、開箱影片，累積許多粉絲追蹤，而她生前最後一次更新是5月31日上傳一部時尚為題的影片。亞莉克絲社群7月5日更新貼文，寫道「我們抱著沉重的心情，為各位帶來一個毀滅性的宣告」，提到亞莉克絲已經去世，目前家屬深陷悲傷也希望保有隱私療傷，待合適時機會在社群分享追悼會內容，感謝粉絲們在困難時間的理解。

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文中並未詳述亞莉克絲的死因，不過據英媒《獨立報》指出，亞莉克絲長期遭受網路霸凌，2022年12月曾公開吐露自己不擅長處理負評，也坦言對深受酸民影響，「只要有一個人說不喜歡我，我就會忘掉之前看過的1000則正面評論。」

☆拒絕霸凌與騷擾，檢舉網路霸凌熱線：02-33931885；教育部反霸凌投訴專線: 0800-200-885☆

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