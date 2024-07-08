高凌風兒酒駕被逮！寶弟IG「發聲道歉」全文曝光

寶弟。（本報資料照，記者宋志雄攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕星二代「寶弟」葛兆恩今（8日）驚傳酒駕被逮，他當時將車從停車場開出停在路邊紅線，警方向前盤問時，才表示自己找了代駕，但對方似乎找不到停車場才會將車駛出，酒測值高達0.61mg/L，訊後依公共危險罪嫌移送。寶弟稍早在社群發文道歉。

相關新聞：高凌風兒「寶弟」驚爆滿身酒氣開豪車 酒測值達0.61

請繼續往下閱讀...

相關新聞：高凌風兒酒駕遭逮 寶弟質疑：警違偵查不公開

寶弟全文：

還原到上週六，當天出去聚會，晚上結束後大約凌晨四點多我已休息了好一陣子，就叫了代駕離去，此代駕我已配合好幾年，也非常嚴格遵守不要酒駕，並且還會監督身邊每一個朋友都要使用代駕app。

接下來，我下到停車場上車等待吹冷氣，代駕打給我說他到了但一直說找不到我，我因為停在停車場最後面且離出口很近，我就說你真的找不到我就開上出口你接手，開上出口後也不見他人，原來他到了另一個停車場出口，大約十公尺左右，這時我看到代駕從對面走過來，我換到後座後警察也先行到來，說我這樣不行要酒測，警察先生也看到了代駕先生，他說偵查不公開，我可選擇拒測或做酒測，我說配合酒測，雖然兩個小時沒有喝了酒測也不會過但我仍選擇配合，後續就被帶到地檢署偵辦，法官說我有配合也看了筆錄說這起事件就當教訓，並說我沒罪但緩起訴和罰款。

我和親友說完此事有一半的人說他們等代駕會坐在駕駛座上等，但這都是不行的。

我是公眾人物，有義務把自身做得好和不好的事都公諸於眾，從小就不斷被媒體跟拍以及做文章，我都沒有回覆，但這次我決定要說明真相，我希望用此行為呼籲各位，有喝就不要碰車子，哪怕上車也不要，就乖乖等代駕來再上車，也希望藉由這次事件後哪怕只有一個人被我影響也願意全力配合，一時粗心實在對不起，辛苦警察大哥們、辛苦媒體哥哥姐姐，不好意思再次佔用各位時間，謝謝。

相關新聞：高凌風兒「寶弟」傳酒駕遭逮 金友莊回應了

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法