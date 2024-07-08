晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

高凌風兒酒駕被逮！寶弟IG「發聲道歉」全文曝光

寶弟。（本報資料照，記者宋志雄攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕星二代「寶弟」葛兆恩今（8日）驚傳酒駕被逮，他當時將車從停車場開出停在路邊紅線，警方向前盤問時，才表示自己找了代駕，但對方似乎找不到停車場才會將車駛出，酒測值高達0.61mg/L，訊後依公共危險罪嫌移送。寶弟稍早在社群發文道歉。

相關新聞：高凌風兒「寶弟」驚爆滿身酒氣開豪車 酒測值達0.61

相關新聞：高凌風兒酒駕遭逮 寶弟質疑：警違偵查不公開

寶弟全文：

還原到上週六，當天出去聚會，晚上結束後大約凌晨四點多我已休息了好一陣子，就叫了代駕離去，此代駕我已配合好幾年，也非常嚴格遵守不要酒駕，並且還會監督身邊每一個朋友都要使用代駕app。

接下來，我下到停車場上車等待吹冷氣，代駕打給我說他到了但一直說找不到我，我因為停在停車場最後面且離出口很近，我就說你真的找不到我就開上出口你接手，開上出口後也不見他人，原來他到了另一個停車場出口，大約十公尺左右，這時我看到代駕從對面走過來，我換到後座後警察也先行到來，說我這樣不行要酒測，警察先生也看到了代駕先生，他說偵查不公開，我可選擇拒測或做酒測，我說配合酒測，雖然兩個小時沒有喝了酒測也不會過但我仍選擇配合，後續就被帶到地檢署偵辦，法官說我有配合也看了筆錄說這起事件就當教訓，並說我沒罪但緩起訴和罰款。

我和親友說完此事有一半的人說他們等代駕會坐在駕駛座上等，但這都是不行的。

我是公眾人物，有義務把自身做得好和不好的事都公諸於眾，從小就不斷被媒體跟拍以及做文章，我都沒有回覆，但這次我決定要說明真相，我希望用此行為呼籲各位，有喝就不要碰車子，哪怕上車也不要，就乖乖等代駕來再上車，也希望藉由這次事件後哪怕只有一個人被我影響也願意全力配合，一時粗心實在對不起，辛苦警察大哥們、辛苦媒體哥哥姐姐，不好意思再次佔用各位時間，謝謝。

相關新聞：高凌風兒「寶弟」傳酒駕遭逮 金友莊回應了

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中