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啦啦隊女神李多慧頂暴雨練重機 驚險摔車畫面曝光

李多慧考取重機駕照。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕韓籍啦啦隊成員李多慧目前身為「小龍女」，來台發展後不僅擁有高人氣，活潑外向的個性更是吸引大批粉絲，本身也在經營YouTube頻道的李多慧日前證實她在韓國已經考取「第二種小型原動機駕駛證」（重型機車駕照），開心說之後就能騎車在台灣環島了。

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李多慧練習騎重機。（翻攝自IG）

李多慧日前回韓國考重型機車駕照，練習時很緊張的她不但聽完三小時安全教育課程，還穿戴安全防護裝備認真進行練習，練習過程當中李多慧還不慎在練習直線7秒時摔倒。第二日的練習更誇張，天公不做美，直接遇上傾盆大雨，但李多慧頂著暴雨堅持練習，認為如果能克服惡劣天候，考試一定也沒問題。

李多慧練習時摔車。（翻攝自YouTube）

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考試當天緊張的李多慧順利考取駕照，拿到駕照時她忍不住激動落淚說：其實心裡很害怕沒考過，現在拿到執照，真是太好了。

李多慧拿到駕照超開心。（翻攝自IG）

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