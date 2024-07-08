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娛樂 音樂

蕭亞軒消失5個月！驚爆「懷孕熱戀」中 不忍了親揭真相

蕭亞軒透露髖骨關節將再動刀。（翻攝自臉書）

〔記者張釔泠／台北報導〕「ELVA」蕭亞軒神隱5個月，今天（8日）還一度爆出她懷孕，荷籍男友來台照顧她，也因此推遲五月的新歌計畫，為此她終於浮出水面打臉傳言，並詳述自己這段日子經歷的掙扎，她的右腳髖骨關節將再動刀：「一個人，一年半要動四次的手術，這是什麼樣的生活，只有我自己知道。」令粉絲十分心疼，不斷為她打氣。

ELVA透露接下來將進入漫長的復健期，「這即將到來的第四次，鋼釘拔出來，再灌入骨漿，縫合恢復後再重新開始復健～」她也說，會不會再有第五次她不知道，「但我不害怕，因為，我仍期待我站在台上的那天，lam alive，有你們我不懼怕，come on，l am Elva，繼續為我加油，我要看到你們跟我一起跳，一起唱，一起哭，我是Superwoman。」

ELVA前年金曲獎就說要復出，無奈練舞導致了腿部受傷，去年2月就做了髖關節手術，在直播淚吐心聲：「我不是騙子，我只是說不出的難過。」為動刀受了很多苦。

蕭亞軒浮出水面。（翻攝自臉書）

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