娛樂 最新消息

金鐘60》小S下台後發文惹哭上萬人 告白大S「我知道妳一直都在」

小S臉書性感發文謝謝大S。（翻攝自臉書 袁義 @jonathan__0709 ）小S臉書性感發文謝謝大S。（翻攝自臉書 袁義 @jonathan__0709 ）

〔記者侯家瑜／台北報導〕第60屆電視金鐘獎節目類頒獎典禮稍早已圓滿落幕，壓軸大獎「綜藝節目主持人獎」最終由小S（徐熙娣）與派翠克以《小姐不熙娣》奪下大獎。這座獎也由頒獎人小S親手頒給自己，稍早她也在臉書感性發文：「謝謝我最愛的姐姐（姊姊）大S，我知道你（妳）一直都在，只是我看不見你（妳），但你（妳）一直都在。」

停播近十年的《康熙來了》今晚終於重現經典。蔡康永與小S在壓軸頒獎階段登台合體，掀起全場高潮。這也是小S失去大S之後，第一次正式重新面對大家，她說這次入圍的作品《小姐不熙娣》靈感來自於大S，今年也如願獲獎，她哽咽表示：「我沒有要獻給大S，我要獻給我媽。她說她心裡有個很大的洞，如果我今天得獎，那個洞就能被填補一點。」

小S臉書性感發文認為大S一直都在。（翻攝自臉書 袁義 @jonathan__0709 ）小S臉書性感發文認為大S一直都在。（翻攝自臉書 袁義 @jonathan__0709 ）

小S剛也在臉書上發文寫下：「謝謝康永哥今天的陪伴，因為有你，我才能勇敢的站上舞台！謝謝我最愛的姐姐（姊姊）大S，我知道你（妳）一直都在，只是我看不見你（妳），但你（妳）一直都在，愛派翠克。」發文不到10分鐘就引來2萬多人點讚，網友紛紛留言：「很開心妳終於回來了，主持圈不能沒有妳。」、「我彷彿聽到大S說『我就說妳可以』」。

