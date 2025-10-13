自由電子報
娛樂 日韓

正妹補教老師轉行AV女優 首場台灣活動曝光

日本AV女優紫堂留衣曾經是童星、補習班老師、寫真女星。（翻攝自X）日本AV女優紫堂留衣曾經是童星、補習班老師、寫真女星。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／台北報導〕日本AV女優紫堂留衣曾經是童星、補習班老師、寫真女星，挾著光環轉行的她，確定將於11月29日來台灣參加第2回「TOP女神台北感謝祭」秋冬場。這場活動也是她轉行AV女優之後，在台灣的第一場活動，引發老司機暴動。

紫堂留衣擁有雄偉的I罩杯。（翻攝自X）紫堂留衣擁有雄偉的I罩杯。（翻攝自X）

紫堂留衣8歲出道當童星，而且還是在NHK教育節目登場；11歲的時候成為節目固定班底。高中時期她為了課業，選擇退出演藝圈，大學時則在補習班兼任講師，由於紫堂留衣胸圍傲人、身材窈窕，上課的學生都不容易集中精神，讓她成為「最容易分心的老師」。

紫堂留衣在補習班教書的時候，常常讓學生分心。（翻攝自X）紫堂留衣在補習班教書的時候，常常讓學生分心。（翻攝自X）

I罩杯的紫堂留衣後來在《FRIDAY》雜誌以泳裝寫真復出，整體外型亮眼的她，把握青春時光，2024年11月推出半裸寫真集，開始挑戰自己的尺度上限。紫堂留衣先前在藝能人片商Muteki以AV女優身分出道，之後又正式成為業界最強片商S1專屬女優，成功累積大量粉絲。

紫堂留衣確定將於11月29日來台灣參加第2回「TOP女神台北感謝祭」秋冬場。（翻攝自X）紫堂留衣確定將於11月29日來台灣參加第2回「TOP女神台北感謝祭」秋冬場。（翻攝自X）

一路走來充滿閃亮光環的紫堂留衣成為AV女優之後，演出企劃都是走高規格包裝，強強聯手的結果當然是成功把紫堂留衣推到AV女優的巔峰。日前紫堂留衣才結束澳門的活動。11月29日她將現身台北三創，這不但是她第一次以AV女優身分來台灣，也是重要曝光之一。

