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娛樂 最新消息

豔陽下狂跳30次以上！Ozone拍攝舞蹈版MV集體恍神

Ozone（索尼提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕Ozone推出〈Speed Reload〉舞蹈版MV，在繁忙的工作空檔中參與編舞，和舞蹈老師合力打造出「闖關接力舞」，動作結合眾多遊戲元素，俏皮可愛又充滿趣味，更是Ozone忍著酷暑、頂著豔陽、險些被熱暈的情況下，齊心合力完成的成果。

〈Speed Reload〉以演唱會「加油曲」為主題，描寫六位成員在遊戲中戰鬥時，彼此都是可以相互支援、共同闖關的好隊友。舞蹈版MV拍攝當天，Ozone凌晨2點半就開始妝髮，不斷穿梭在室內及室外的場景進行拍攝，更在正中午的豔陽下狂跳30次以上，熱到他們輪流恍神，子翔搞笑說：「其實這個舞叫『熱暈闖關舞』。」

Ozone（索尼提供）

隊長祖安補充：「跳到後來，我被子翔和佳辰打到頭！且哲言剛關心大家要不要擦汗，我一轉頭就看到他滿頭大汗，想說他才要先擦汗吧！」哲言接著表示：「這次的作品真的是考驗我們和所有工作人員要闖過這一關，在這樣炎熱天氣下拍攝！」

舞蹈中融合許多經典遊戲，包含馬力歐跳、123木頭人、接力、過山洞等遊戲動作，上週末他們在2024花蓮夏戀嘉年華演出，第一次正式在舞台唱跳〈Speed Reload〉全場嗨爆，煥鈞說：「我們現在每天都要重新上膛，重新再reload一次，然後把自己的狀態整理好，讓大家看到嶄新的一面，同時帶給大家滿滿的正能量。」

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