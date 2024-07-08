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娛樂 電視

黃健瑋收道歉聲明！遭爆Metoo一年還清白：感謝願意說出真相的人

黃健瑋。（資料照，記者陳奕全攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕台劇《人選之人—造浪者》男星黃健瑋去年六月深陷＃ME TOO風波，遭女演員Mia指控2006年拍攝短片期間，趁她吃藥昏睡後「乘機性交」，還被L（廖）先生指控曾在夜店下藥性侵他前妻；時隔一年，黃健瑋正式收到L先生道歉聲明，坦言先前所言全為不實指控。

黃健瑋曬出L先生道歉聲明，表示雙方已和解落幕。（翻攝自臉書，馬賽克處理）

L先生在道歉聲明中表示，去年七月向媒體散布黃健瑋性侵下藥他前妻之事，全為不實指控及虛言，造成黃健瑋名譽及精神損害，遭士林地檢署提起公訴。他對此作出深切反省，特此向黃健瑋致歉，承諾今後絕不再有損害黃健瑋之事，否則願負法律責任。

對於重獲清白，黃健瑋也發聲：「感謝檢調單位的心力，也感謝所有願意說出真相的人，去年的這一事件已和解落幕。生命的課題讓我們一起成長，我們繼續學習。」自黃健瑋爆出烏龍醜聞後，老婆蔡亘晏始終在前線代夫發言，如今老公終於揮別陰霾，兩人攜手共渡難關。

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