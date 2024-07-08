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娛樂 電視

謝京穎八點檔使壞掀觀眾怒火 家人認證：這次有派喔

謝京穎（右）在《愛的榮耀》欺凌婆婆賴芊合（左）。（民視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕謝京穎在民視八點檔《愛的榮耀》綁架婆婆賴芊合及嫂嫂吳婉君，引起觀眾怒火。她透露製作人王珮華還擔心她的婆婆看了會不會有陰影，她表示還好婆婆都知道是演戲，也很感謝家人們都很支持她的工作，且爺爺、奶奶也都有看，還會說：「妳這次真的有派（壞）喔！」

吳婉君在《愛的榮耀》被謝京穎欺凌。（民視提供）

謝京穎（中）在《愛的榮耀》綁架賴芊合（左）、吳婉君。（民視提供）

謝京穎坦言，綁架戲既難拍壓力又爆表，因為要塞食物跟潑水，且只能一次完成，所以拍攝前特別對過好幾回，她在艷陽高照下與吳婉君出外景，自嘲是綁匪「所以一身黑瘋狂吸熱」，準備了涼感毛巾及電風扇，還好劇組隨時有準備陽傘，至少等戲的過程不用曬太陽。而這一場戲，因為用布遮住吳婉君的眼睛，現場等待的過程，吳婉君也把布放到頭上，結果被大家笑說成了挑夫，她還隨興演出當場扛了謝京穎在背上，笑喊：「妳真的好輕盈喔，沒什麼重量。」

謝京穎（左）在《愛的榮耀》欺凌婆婆賴芊合。（民視提供）

謝京穎（右）、吳婉君在《愛的榮耀》飾演死對頭，戲外上演親親抱抱。（民視提供）

謝京穎（右）、吳婉君在《愛的榮耀》飾演死對頭，戲外上演親親抱抱。（民視提供）

謝京穎（右）、吳婉君在《愛的榮耀》飾演死對頭，戲外上演親親抱抱。（民視提供）

吳婉君表示，夏日拍戲只能不斷增加防曬產品、撐傘、多喝水，她笑說自己髮量超多，所以每天在戶外拍戲都像戴毛帽一樣，超煎熬，「這幾次拍攝外景熱到最高點，而棚內冷到發抖，愛嘉『愛的大逃亡』根本是冰火五重天，但被潑水完的冷氣房，讓人瞬間忘記是夏天。」

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