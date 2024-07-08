喬瑟夫首次接下大型選秀節目 「魔性」主持意外掀熱議

喬瑟夫首次接下大型選秀節目。（東森綜合提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕樂團選秀節目《一起聽團吧》昨播出第一集，同時舉辦「0707線上同看會」邀請主持人喬瑟夫、參賽樂團與觀眾同步欣賞節目播出，在網路上引起迴響，許多網友紛紛在留言支持自己喜愛的樂團。值得一提的是，首次接下大型選秀節目主持棒的喬瑟夫，表現自然成為亮點之一，微尷尬又小緊張的他，竟意外有魔性讓人想一看再看；參賽樂團的高顏質和舞台張力也是一大看點之一，其中團員的「DIZLIKE」、本土宮廟風的「震樂堂」演出片段還成為收視高點，相當吸睛。

乱彈阿翔（左起）、庾澄慶、魏如萱和陳君豪擔任評審。（東森綜合提供）

震樂堂每每上台表演時，都會畫上臉譜並奉請「九天玄女」上台，對此，震樂堂表示：「當初來參加《一起聽團吧》時，有先問過娘娘，獲得3個聖筊！」魏如萱聽後接著問：「那你們選導師，要請示該選誰嗎？」沒想到團員竟幽默回應：「就是有選到我們的導師就有保佑，沒選的就…」此話一出，嚇得4位大大立刻起身往前衝，乱彈阿翔竟突然開起「拜拜模式」，哈林庾澄慶還說：「我覺得主唱有一種恐嚇的感覺。」魏如萱和陳君豪則笑說：「根本就是情勒！」

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乱彈阿翔擔任評審。（東森綜合提供）

震樂堂畫上臉譜上台。（東森綜合提供）

不僅如此，身為聽團大大之一的陳君豪更拿下第35屆金曲獎「佳專輯製作人獎」和「最佳演奏錄音專輯獎」，身為歌王歌后音樂創作的最大推手，此次擔任《一起聽團吧》聽團大大也是希望能藉由節目認識更多「未來之星」，期待能看見潛力的新團體。從300團中脫穎而出的32組樂團，即將在《一起聽團吧》歷經13集系列賽事、8次的競賽淘汰，並於最終集進行LIVE演出，選出冠軍樂團並獲得100萬元。

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