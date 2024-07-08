晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

喬瑟夫首次接下大型選秀節目 「魔性」主持意外掀熱議

喬瑟夫首次接下大型選秀節目。（東森綜合提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕樂團選秀節目《一起聽團吧》昨播出第一集，同時舉辦「0707線上同看會」邀請主持人喬瑟夫、參賽樂團與觀眾同步欣賞節目播出，在網路上引起迴響，許多網友紛紛在留言支持自己喜愛的樂團。值得一提的是，首次接下大型選秀節目主持棒的喬瑟夫，表現自然成為亮點之一，微尷尬又小緊張的他，竟意外有魔性讓人想一看再看；參賽樂團的高顏質和舞台張力也是一大看點之一，其中團員的「DIZLIKE」、本土宮廟風的「震樂堂」演出片段還成為收視高點，相當吸睛。

乱彈阿翔（左起）、庾澄慶、魏如萱和陳君豪擔任評審。（東森綜合提供）

震樂堂每每上台表演時，都會畫上臉譜並奉請「九天玄女」上台，對此，震樂堂表示：「當初來參加《一起聽團吧》時，有先問過娘娘，獲得3個聖筊！」魏如萱聽後接著問：「那你們選導師，要請示該選誰嗎？」沒想到團員竟幽默回應：「就是有選到我們的導師就有保佑，沒選的就…」此話一出，嚇得4位大大立刻起身往前衝，乱彈阿翔竟突然開起「拜拜模式」，哈林庾澄慶還說：「我覺得主唱有一種恐嚇的感覺。」魏如萱和陳君豪則笑說：「根本就是情勒！」

乱彈阿翔擔任評審。（東森綜合提供）

震樂堂畫上臉譜上台。（東森綜合提供）

不僅如此，身為聽團大大之一的陳君豪更拿下第35屆金曲獎「佳專輯製作人獎」和「最佳演奏錄音專輯獎」，身為歌王歌后音樂創作的最大推手，此次擔任《一起聽團吧》聽團大大也是希望能藉由節目認識更多「未來之星」，期待能看見潛力的新團體。從300團中脫穎而出的32組樂團，即將在《一起聽團吧》歷經13集系列賽事、8次的競賽淘汰，並於最終集進行LIVE演出，選出冠軍樂團並獲得100萬元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中