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才放話離婚…鳳梨認了婆媳出問題 曬「衝突畫面」吐心聲

鳳梨（右）在今年2月與歐菈登記結婚。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「鳳梨」吳泓逸今年2月與交往4年的歐菈宣布結婚，不時會在社群分享夫妻甜蜜日常，近日突然坦言遇到婆媳問題。

鳳梨日前在Threads發文，「我覺得婆媳問題是我最頭痛的困擾」，透露夫妻倆跟媽媽不算有住在一起，但仍有婆媳問題。昨（7）再次發文吐露心聲，「一個她太老練、一個她太稚嫩，一個她固執、一個她執著，一個她歷經滄桑、一個她青春年華，倘若時光倒流或者歲月流逝，或許她也會變成她，而她也可能成為她，兩個都是我深愛的她」，字字句句充滿無奈，問題似乎相當棘手。

鳳梨透露老婆和媽媽之間產生婆媳問題。（翻攝自IG）

鳳梨也曬出合成照片，可見媽媽與老婆爭鋒相對，而自己夾在中間的畫面，最後鳳梨更苦惱地說，「我如果解決不了妳們的問題，我只好解決我自己」。

上個月底，鳳梨才突然發文「我明天一早決定去戶政離婚...」，令不少粉絲震驚，原來是因為老婆在抓蟑螂時，作勢要丟到鳳梨身上，才讓他嚇到放話要離婚，沒想到現在爆出婆媳問題，讓他坦言相當心累。

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