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娛樂 電視

眼淚狂掉！鍾欣凌突吐「人生就是不斷的目送」掀關注

鍾欣凌可愛直率的個性，吸引大批粉絲喜愛。（資料照）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕金鐘戲后鍾欣凌可愛直率的個性備受粉絲喜愛，沒想到，今（8）稍早，她貼出一張照片直呼「人生就是不斷的目送」，引來大批網友關注。

鍾欣凌發文透露「人生就是不斷的目送」，表示自己女兒「兔寶」即將至英國遊學。（翻攝自鍾欣凌臉書）

鍾欣凌發文寫道：「真的，人生就是不斷的目送，還有，不斷地解決問題」，並貼上一張自己女兒「兔寶」即將飛出國的照片，透露她將要去英國遊學，滿心期待一整年：「出發前突然大哭！」讓鍾欣凌忍不住拍下照片，記錄這寶貴一刻。

網友看到鍾欣凌的貼文，紛紛表示父母最難的課題就是「放手」。（資料照）

而鍾欣凌的貼文也吸引眾多網友關注：「媽媽放手女兒放心啦！」、「恭喜！欣凌妳也辛苦了！」、「有同感，為人父母就是不斷的在考驗！」、「放手，是父母最難也是最必須的功課！」

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