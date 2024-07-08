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娛樂 最新消息

拿人民幣合照遭香港人出征 謝忻撤照「鄭重道歉」

謝忻日前分享在香港轉機時，無端遭到謾罵的經歷。（翻攝自臉書）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星謝忻經常在社群分享生活點滴，日前透露自己在香港的便利商店買東西，使用人民幣結帳而遭陌生男子飆罵，沒想到PO文後遭到香港網友出征，對此，謝忻發文道歉。

謝忻曬出拿人民幣自拍的照片，遭網友出征。（翻攝自臉書）

謝忻日前在社群中分享，先前到香港轉機，在超商結帳時因為身上港幣不夠，於是在店員許可下使用人民幣結帳，沒想到排在身後的陌生男子突然飆出一連串廣東話砲轟她，提到現場有將近10個路人都沒人願意幫她，讓她相當難過，並附上一張手拿人民幣自拍的照片。

謝忻換成到訪M+博物館的照片。（翻攝自臉書）

文章曝光後，謝忻拿人民幣自拍的照片遭到大批網友圍剿，對此，謝忻將貼文中的照片換掉並道歉，「如果有RMB的那張照片讓任何的香港朋友感到不適，我道歉，鄭重道歉。」提到那張照片不是事前拍的，也不是事發當時拍的，並解釋拍攝原因，「因為這一生從沒這樣被陌生人當眾用F-word辱罵過，想跟元凶合拍一張，跟多數人拍照的原因一樣，單純就是想留個記錄。」

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