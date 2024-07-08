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娛樂 電視

邱宇辰收百萬金援！圓夢推個人品牌「女兒」超捧場 金主曝光

〔記者李紹綾／台北報導〕邱宇辰近期以BL劇《關於未知的我們》人氣水漲船高，在哥哥「王子」邱勝翊大力支持下，推出個人品牌CHRISCHIU，拍攝品牌主視覺照當天，除了兄弟倆之外，愛狗的邱宇辰也把「女兒」Momo醬帶來一起入鏡，他笑說：「牠的鏡頭感真是絕了，影片有個鏡頭要牠和我一起轉頭，我並沒有叫牠的名字，但是牠完全跟我同步地轉頭看鏡頭，全場都驚呆。」

邱宇辰（右）推個人品牌，「王子」邱勝翊金援支持，找來狗女兒Momo醬拍宣傳照。（CHRISCHIU提供）

邱宇辰歷經節目《模范棒棒堂》及男團JPM的偶像歷練，他將入行18年來的心路歷程，化成一個圍繞內在成長、鼓勵每個人不懼困難、振翅飛翔的個人時尚品牌CHRISCHIU，由他擔任主理人，哥哥王子以實際行動「金援」弟弟圓夢，邱宇辰說：「其實3年前就有做個人品牌的想法，但當時因為各方因素，導致事情沒有落成，過了3年，終於可以在最好的時間點跟大家分享，這次的投資金額超過7位數，謝謝我老哥，他算幕後金主。」

邱宇辰（右）推個人品牌，「王子」邱勝翊金援支持。（CHRISCHIU提供）

王子除了以股東方式參與投資，還將過去10年經營自創品牌P.Star的經驗無私地和弟弟分享，並且邀請同一位品牌Logo設計師、多次擔任「三金」典禮視覺總監的方序中為CHRISCHIU品牌形象Logo形象，以「展翅」作為核心概念，表現彈性卻又堅毅的特質及向前衝刺、向上飛揚的自信，品牌視覺整體以俐落的手法，表現出振翼推進的速度與力量，以自信的姿態，在生活的挑戰中飛越界限。

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邱宇辰感性致謝粉絲，「一個品牌的誕生，需要很多人的努力，你們每個人都像一片片羽毛，我們才能變成一對翅膀，一起自在飛翔。」品牌成立後，率先推出的是Logo T恤和帽子，接下來會推出狗狗和主人的用品，「因為我一開始的想法，就是想出款狗狗的衣服、加上和主人的親子裝，覺得能跟自己的毛小孩穿一樣的套裝是件很幸福的事。」

邱宇辰（右）推個人品牌，「王子」邱勝翊金援支持，找來狗女兒Momo醬拍宣傳照。（CHRISCHIU提供）

邱宇辰和「女兒」Momo醬一起生活2年多，每天帶她出門散步前、穿背繩都要上演妳追我跑的戲碼，「因為柴犬不喜歡被束縛，熱愛自由，每次都要用零食引誘她，但一套上，馬上又快樂地急著出門。」這回「父女」一同入鏡拍攝品牌主視覺，Momo醬充滿鏡頭感的表現令邱宇辰意外又自豪，Momo醬更被眾人大讚：「可以原地出道了。」

邱宇辰、「王子」邱勝翊拍攝CHRISCHIU主視覺，誇讚狗女兒Momo醬配合程度可出道。（CHRISCHIU提供）

CHRISCHIU的品牌精神為內在成長、不懼困難、振翅飛翔；邱宇辰感性道：「每個人的生命旅程都不可能一帆風順，但正是這些困難造就了更加堅強的我們。」對他來說，入行至今最大的逆境是疫情期間大家都閒下來，但疫情過後，身邊許多朋友漸漸重回軌道，卻好像只有自己停在原地，「想往前走，但走不動的無力感，很多事情我沒有辦法控制，我只能做好自己該做的，把身體練回到很好的狀態，很多事情自然就漸漸好起來了，那段時間孤獨的健身房，是我可以往前走，很重要的一段自我對話。」

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