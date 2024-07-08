《繁花》中國爆紅 香港人不埋單收視率奇慘

《繁花》選角中，外傳胡歌是最早確定演出的演員。（澤東電影、MyVideo提供）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕由香港知名導演王家衛執導監製的首部電視劇《繁花》在中國收視強強滾，但香港人卻不埋單，該劇自6月3日起每週一至週五晚九點半在香港無線（TVB）翡翠台播出，收視率卻不如預期。

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港媒報導，《繁花》在中國播出爆紅後，由於王家衛建議，TVB原本打算播出原汁原味的上海話版本，但遭官方拒絕，於是採用普通話和上海話的雙語播放模式，據悉，這已經是TVB打破以往慣例。

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不過跌破眾人眼鏡的是，《繁花》在香港收視率遠遠低於預期，根據香港收視率調查顯示，過去一週其收視率僅維持破10水準，對照TVB自製劇平均收視率，《繁花》大約只吸引一半觀眾收看。

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此外，《繁花》收視率還跌破2023年翡翠台播出電視劇最低點，如果對比香港夯劇《新聞女王》，《繁花》收視率少了近一半觀眾，有觀眾趁機揶揄《繁花》正創造TVB另一種奇蹟：「最貴的價格，最低的收視率。」

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