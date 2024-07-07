小哥哥艾理飆五字經怒罵孫生「一坨屎」 反擊：都1年還玻璃心

孫生（左）跟小哥哥艾理去年曾經舉辦過一次拳上拳賽。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕「反骨男孩」成員孫生、小哥哥艾理曾再2023年7月出席《拳上The Cage》透過拳擊方式泯恩仇，沒想到一年過去了，兩人竟然又隔空駁火，讓人懷疑第二屆拳上是不是該準備舉行？

孫生貼出去年拳上擂台照。（翻攝自IG）

原來是孫生在社群發文紀念拳上滿一週年，他寫下：「今天拳上滿一週年！首次公但7/5很值得紀念的日子」還放上幾張跟小哥哥艾理的擂台照，沒想到意外激怒小哥哥艾理。小哥哥艾理也發了長文，讓孫生很無奈說：「怎麼會覺得我在攻擊你，你怎麼還是這麼玻璃（心）啊？」

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小哥哥艾理。（翻攝自IG）

小哥哥艾理在IG發文提到自己跟孫生不是同一個世界的人，還批他沒度量、比喻兩人關係：「明明我請阿姨打掃變得很乾淨，阿地上莫名其妙多出了一坨屎，很臭很噁。所以你只能用濕紙巾把它捏起來然後丟進垃圾桶。」小哥哥艾理透露自己在過去一年當中每月為家人提供足夠的生活費，努力成為一個孝順和大方的人，也強調自己與女來賓合作時保持禮貌，但是最後還是忍不住大罵孫生「X拎娘X掰，你這種人怎麼還能活到今天沒被處理，真佩服酷炫管得住你這條瞎咖狗」、「屁孩爛人，林北以後都不想看到你，慢走不送」。

孫生。（翻攝自IG）

孫生也沒示弱，被砲轟之後，在貼文底下留言：「沒人跟你講開，你那時硬來要和好，我只是做樣子而已，我懶得跟你這種人玩」，接著孫生提到小哥哥艾理曾將講到孫生媽媽，讓孫生感覺很不開心，嗆聲：「你還說什麼孫生我們以後當好朋友，誰要跟你當好朋友？你感覺不出來我都沒有理你是不是？你最好少來惹我，隨時拳賽第二場，我等你報仇，打贏再來嘴」，但孫生疑似遭到封鎖，無法留言。

孫生無法在小哥哥艾理發文底下留言，並嗆聲第二戰。（翻攝自IG）

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