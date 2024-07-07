蔡阿嘎喊「人心隔肚皮比較恐怖」 被疑偷臭蘿拉

蔡波能（右）害怕坐摩天輪，蔡阿嘎見狀頻頻安撫。（翻攝自蔡阿嘎IG）

〔記者林南谷／台北報導〕百萬YouTuber蔡阿嘎日前宣布開除資深員工蘿拉，4日更打破沉默透過影片說明事件始末，指控對方利用A、B合約不法詐財達千萬，後續也委託律師處理，雙方對簿公堂，目前人在日本的蔡阿嘎，6日再度發文喊「人心隔肚皮比較恐怖」，被疑暗酸偷臭蘿拉。

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揭露蘿拉不法行徑後，蔡阿嘎帶著家人前往日本旅行，昨在IG曬出與兒子蔡波能在摩天輪同框，照片中兩人穿著透明雨衣互抱，並擺出恐懼表情，接著寫下父子倆對話紀錄。

蔡阿嘎（左起）、蘿拉及二伯昔日感情猶如一家人，如今對簿公堂。（翻攝自YouTube）

而蔡波能當下露出恐懼表情，因他覺得坐在摩天輪「好高好可怕」，蔡阿嘎見狀還頻頻安撫兒子：「人心隔肚皮比較恐怖。」當然，年幼的蔡波能一定無法體會蔡阿嘎說的這句話，他則解釋：「你長大就知道了！」

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這段看似父子日常對話，被大批網友認為是在暗諷蘿拉，紛紛留言「嘎哥不只臭還地獄了，一般來說公眾人物很少敢地獄梗」、「說多了都是眼淚」、「絕對有87%偷臭嫌疑」、「人比鬼還可怕」。

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