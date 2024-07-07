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娛樂 最新消息

EXO CHEN秘婚當爸後台灣首度開唱 觀眾反應曝光

CHEN壓軸登台。（讀者提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕EXO的成員CHEN、XIUMIN昨晚都在南台灣開唱，CHEN秘婚當爸後首次在台灣演出，壓軸登上高雄啤酒音樂節，看到久違的歌迷談到：「我有機會可以站在台上表演給大家看，我心存感激。」

XIUMIN率先登台，不忘用中文向粉絲打招呼，好奇歌迷有沒有喝酒，「我發現我的休息室也是有啤酒，我真的非常想要喝，但我要表演忍耐，請你們代替我，盡情享受。」

EXO的成員XIUMIN。（讀者提供）

CHEN帶來了6首歌曲，包括韓劇《沒關係是愛情啊！》的《Best Luck》、《太陽的後裔》的《Everytime》，台下觀眾反應熱烈。

最後CHEN與滿場歌迷合照留念，更向粉絲告白，「你們的眼神、你們的微笑還有你們的熱情，我都不會忘記，會好好記得的。」

MAMAMOO的輝人也在昨晚登台，開心表示是第一次來高雄，「我覺得大家韓文都好厲害，好像都聽得懂。」提到高雄真的很炎熱，讓她熱的香汗淋漓，笑說不好意思靠近粉絲。

輝人。（寬寬整合行銷提供）

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