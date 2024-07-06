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娛樂 日韓

金秀賢粉絲一家三口都來了！老公陪老婆冒雨追星：我沒吃醋

許多粉絲冒雨與金秀賢的看板合照。（記者廖俐惠攝）

〔記者廖俐惠／桃園報導〕韓星金秀賢今（6日）晚間6點在林口體育館舉行粉絲見面會，一大早就有粉絲在場館外等候，儘管午後大雨來襲，仍澆不熄粉絲的熱情。

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李姓堂姊妹昨（5日）也現身機場為金秀賢接機。（記者廖俐惠攝）

一對李姓堂姊妹受訪，姊姊22歲升大四，而升高一的妹妹在中國讀書，暑假返回台灣，今天與堂姊一同來追星，兩人手上拿著一堆應援物，扇子、手幅等等，笑說花了1500元買相關週邊。問及喜歡金秀賢什麼地方？兩姊妹笑說：「就是因為很帥，也很搞笑，有反差萌！」

兩人昨天都有到桃園機場接機，看到本人心滿意足；姊姊分享，從《來自星星的你》認識金秀賢，直到《雖然是精神病但沒關係》才喜歡他，最近因為金智媛而看《淚之女王》，沒想到又再度愛上金秀賢。

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45歲的幼稚園老師（左）帶著兒子一起追星，老公太害羞堅持不入鏡，不過他會等老婆看完金秀賢，載他們回家。（記者廖俐惠攝）

另外一組一家三口，主要來追星的是45歲的幼稚園老師，她喜歡金秀賢超過10年，不過真正追星卻是第一次，「我從《來自星星的你》開始，《偉大的隱藏者》我也有看，光是《來自星星的你》我就不知道看了幾次，《淚之女王》當然也有看。」

特別的是，她帶著年僅14歲的國二兒子一起來看金秀賢，老公則充當運將，從淡水載著老婆、兒子到林口體育館。兒子今天陪媽媽追星，被問到會不會不耐煩？兒子淡定地說「有冷氣就好」，而陪老婆來看「小王」金秀賢，問到有沒有吃醋，老公態度很大方，「她高興就好！」

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