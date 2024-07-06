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娛樂 最新消息

金秀賢揮手比愛心 360度轉圈賣可愛 暴衝寵粉嚇壞保鑣

金秀賢暌違9年來台神采奕奕，興奮高舉雙手向二樓粉絲打招呼。（記者朱沛雄攝）

〔記者廖俐惠／桃園報導〕千呼萬喚！9年沒來台灣的韓星金秀賢，昨天抵達桃園機場吸引800名粉絲到場接機，他一現身桃園機場立刻掀起震耳欲聾的尖叫聲，簡直要掀翻第二航廈的屋頂。

金秀賢昨晚扺台，看到滿場接機粉絲開心比YA。（記者朱沛雄攝）

金秀賢今年以韓劇《淚之女王》將事業再推上新巔峰，IG追蹤人數突破2000萬，出道17年人氣屹立不搖。今天晚間6點他將在林口體育館舉行粉絲見面會，5000張門票秒殺，甚至還加開座位，可見他在台灣的超強魅力。

金秀賢寵粉指數百分百，還對著鏡頭比愛心，模樣十分可愛。（記者廖俐惠攝）

昨天他現身桃園國際機場，原訂是要站在定點與粉絲打招呼，沒想到他突然暴衝到粉絲前收下卡片並簽名，十分寵粉，卻嚇得保鑣、警察全上前，而粉絲也因為太過激動，差點推倒紅龍，顯見粉絲的熱情。

金秀賢魅力無法擋，吸引男女老少興奮追車搶拍男神。（記者朱沛雄攝）

親和力十足又貼心的金秀賢，不但以360度轉圈的方式向四周以及二樓的粉絲揮手，還盡量的靠粉絲近一點，一一點頭、揮手打招呼，粉絲一看見偶像打招呼，情緒激動的忍不住爭相向前擠，金秀賢怕粉絲受傷，還趕緊做出手勢要粉絲冷靜；面對媒體要求比愛心，金秀賢也一一配合，且不停鞠躬問好，全程面帶迷人的笑容，沒有一絲不耐，也讓媒體和粉絲再次見證頂流男神金秀賢面面俱到的偶像魅力。

此次來台，金秀賢開放粉絲接機，有台粉一大早6點就來等候，甚至自製「金秀賢競選小物」，包括背心、衛生紙及旗幟等等，相當具有創意。一名31歲的台南女粉絲透露，自己喜歡金秀賢10年，從《擁抱太陽的月亮》、《來自星星的你》就是金秀賢的粉絲，大讚金秀賢演技好且又高又帥，一大早就來卡位，並大喊「這次不來的話，我會後悔的」！

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