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娛樂 最新消息

噁！金秀賢遭路人「鹹豬手」偷摸 網怒轟：快被氣死

金秀賢的手慘遭路人偷摸（紅圈處）。（翻攝自YouTube）

〔記者鍾志均／台北報導〕金秀賢昨天（5）傍晚抵台，狂掀追星潮，約800名粉絲擠爆桃園機場大廳，不料卻有影片拍到一名疑似粉絲的路人趁金秀賢下車時，順勢偷摸一把男神的手，氣得粉絲發文怒轟「快被氣死」、「超沒禮貌」，還有人直言真的非常噁心。

金秀賢來台，一舉一動都被放大關注，尤其他才一下飛機，搭乘電動車沒多久，身邊滿滿都是粉絲將他團團圍住，後來金秀賢和工作人員決定下車步行，沒想到就這一下車的瞬間，一名民眾突然伸出「鹹豬手」，被眼尖網友發現，狂轟「真是夠了，超丟台灣人的臉」！

影片畫面流出後，網友群起撻伐，有人表示「立刻鬆開你的手」、「要吐了，男神的手怎麼能隨便碰」、「沒禮貌的髒東西」、「完全不知分寸」，也有人認不出該民眾是男是女，希望金秀賢沒被嚇到。

韓星金秀賢昨（5）日抵台。（記者朱沛雄攝）

隨後只見金秀賢態度淡定，不斷向身邊粉絲點頭致意，似乎不受「偷吃豆腐」影響，也有網友大讚男神果然穩如泰山，見過大場面，不慌不忙。

金秀賢今年演出《淚之女王》人氣再度登頂，他時隔9年再度來台，引來廣大粉絲苦苦守候，據知最早有人搭第一班機捷來到桃機，只為親睹偶像一面，包括來自雲林、高雄，海外香港、加拿大等地的粉絲都來了，「金秀賢旋風」正在延燒。

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