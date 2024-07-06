《愛愛》床戰柯震東爆紅！ 詹子萱揭「破病」內幕

詹子萱。（Bella儂儂提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕詹子萱在Netflix《愛愛內含光》初次擔綱女主角，劇中與柯震東有大尺度床戲，她透露接到拍戲邀約當下，是一種很奇怪的感覺，不斷自問「真的準備好了嗎？真的能做好嗎？」因為這緊張的情緒，讓她得了急性腸胃炎。

詹子萱在《愛愛內含光》床戰柯震東爆紅。（Bella儂儂提供）

對於這份重擔，詹子萱緊張與期待並存，「我的角色是最晚確定的，所以距離開拍其實只剩下兩個禮拜，我不只要儘快把劇本讀完，由於戲裡飾演除毛師及YouTuber的身份，所以我還得親自去除毛店體驗，同時一邊研究這份職業到底該以怎麼樣的形象出現。」

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詹子萱。（Bella儂儂提供）

這部戲正式上線後，很快就登上收視熱門榜單，戲中大量的兩性議題，以及詹子萱的大膽演出，迎來了網友熱烈的討論，其中夾雜各種褒貶的聲音，詹子萱說：「任何人、事、物都會有兩面的評價，不管討論聲音的好壞，只要知道有做好自己份內的事，那就好了。」面對壓力，詹子萱有過人的抵抗力，這些抗壓性，某部份或許可歸功於在北京一年多的辛苦培訓，「我覺得最痛苦、壓力最大的時刻都在北京，最難的都碰到了，之後面對的事情我就覺得沒什麼。」

詹子萱。（Bella儂儂提供）

詹子萱學生時期參與不少MV及廣告拍攝，2020年決定踏出舒適圈，赴北京申請由知名演員周迅所創辦的「山下學堂」鑽研演戲，即便家人對於演員領域有很多不熟悉產生的排斥，以及突來的疫情動盪，詹子萱最後還是起勇氣，往演員的目標堅定向前，「跟爸媽談了很久，在北京待了一年半的時間，中間也都沒回來，在那裡沒有家人也沒半個朋友，出發前當然有點害怕，不過期待好像蓋過所有的緊張。」

詹子萱。（Bella儂儂提供）

在山下學堂每天的課程可以用盡鑼密鼓來形容，除了基本的劇本解析、編改劇本及肢體訓練外，還需要了解美術、場景及道具等幕後工作，詹子萱幾乎一天只睡四、五個小時，但這些辛苦也造就她初次啼聲時的水準以上的演出，除了演技上的訓練，隻身一人的獨立生活，成了附加的磨練，「我變得好像可以開始跟自己的孤獨感共存，那時候會常常覺得寂寞，因為一年半都沒辦法回家，周遭的同學則是連假就可以回老家，會有一股莫名的空虛。」

詹子萱。（Bella儂儂提供）

詹子萱成為2024年台北電影節非常新人，面對短時間內成為不少觀眾的關注焦點，她沒有新人的徬徨或緊張，除了感謝大家的肯定，同時也這樣形容現在的自己：「我像個陰晴不定的海底生物，喜歡自由自在，需要大口呼吸，有一些自己的空間。」

詹子萱。（Bella儂儂提供）

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