蘿拉涉詐蔡阿嘎千萬！再爆「偷開VIP通道」 二伯現身回應了

蔡阿嘎（左起）、蘿拉及二伯昔日感情猶如一家人，如今雙方對簿公堂。（翻攝自YouTube）

〔記者邱奕欽／台北報導〕YouTuber蔡阿嘎日前宣布開除資深員工蘿拉，4日打破沉默釋出影片說明事件始末，指控對方利用A、B合約不法詐財達千萬，後續也已委託律師處理，雙方對簿公堂。沒想到，一名廠商員工出面爆料，表示與二伯合作愉快，可是蘿拉私下卻給了一個「VIP專屬聯絡通道」，並非蔡阿嘎公司官方信箱，事後回想起來才明白：「現在才知道哪有什麼VIP！前員工認定的VIP=錢多多好撈」。

蔡阿嘎發出聲明宣布開除資深員工蘿拉後，隨即引發網友們的熱烈討論，許多有過合作的同業紛紛跳出來爆料，指控蘿拉不僅工作態度不佳，甚至還把多位同業惹毛。其中，一名廠商近日在《Threads》也忍不住發聲：「默默吃瓜吃了很久，也來貢獻一點。」並透露公司曾與二伯合作，前員工（暗指蘿拉）主動給了一個Mail信箱，但並非蔡阿嘎工作室公開信箱。

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該名廠商表示，前員工稱這是「專屬VIP的信箱，以後有合作可以直接寄到這邊。」對方也允諾會非常快速回信。不過，隨著蘿拉AB合約詐財事件不斷發酵，愈來愈多知情人士跳出來揭開內幕，這才讓該名廠商恍然大悟，驚訝表示：「現在才知道哪有什麼VIP！」更直言：「前員工認定的VIP=錢多多好撈。」一席言輪再度引發網友熱議，該則貼文更釣出了二伯親自回應：「我們公司只有統一合作信箱。」

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