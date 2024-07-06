網紅在自強號上演「中邪喪屍」！ 本人回應：全世界都知道我了

名叫「黑田龍平」的抖音網紅在自強號走道上演屍速列車。（翻攝自TikTok）





林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕一名在TikTok自稱「黑田龍平」的男網紅，日前在台鐵自強號上拍攝影片，無所不用其極，上演脫序舉動，他整個人臉朝下，趴在地上，全身不停扭動還發出怪聲，宛如《屍速列車》」中喪屍的場景，讓其他乘客看傻眼。對此，該名男網紅在IG限動回應：「台灣真的沒有我這樣的，所以大家害怕很正常，反正就是保持初衷，帶給大家歡樂」。

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該名網紅「黑田龍平」常出沒在台中鬧區，拍片題材都以詭異舉動吸流量，這回他將地點移師到自強號車廂內，他如中邪般趴在地上嘶吼，影片曝光後，掀起眾人討論。對此，他不滿媒體的報導把他搞得像瘋子一樣，自稱：「認識我的人都知道我的溫柔」。

對於這次在自強號車廂內造成風波，黑田龍平回應：「如果是比較需要安靜的場合，我會（提前）跟大家說。我每次拍完回家看到大家臉上開心表情，對我來說再累都值得，我一開始的目標，只有讓全台中都知道我，現在變成全世界了！」

網紅回應全文。（翻攝自＠yan___2099 IG）

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