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娛樂 最新消息

台網紅在車廂內上演屍速列車 身體扭曲爬行乘客嚇壞

名叫「黑田龍平」的抖音網紅在自強號走道上演屍速列車。（翻攝自TikTok）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕流量橫行的時代，少數網紅開始走偏鋒，不惜在公眾場合拍惡作劇影片做出脫序行為，恐怕對年輕觀眾有潛移默化影響。近期一名在TikTok自稱「黑田龍平」的男網紅搭乘台鐵時，不顧車廂內坐滿旅客，直接趴在走道上，一邊詭異扭動、一邊發出怪聲，演宛如《屍速列車》」中喪屍的場景，脫序行徑令人傻眼。

該名網紅詭異舉動讓現場乘客紛紛傻眼。（翻攝自TikTok）

該名男網紅在TikTok上擁3.8萬名粉絲追蹤，當日他在台鐵車廂、月台共拍攝3部影片，可以看見他身穿白底紅字的特攻服，完全不顧他人眼光，大喇喇趴在台鐵自強號車廂走道的地板上，開始學起喪屍趴地匍匐前進，詭異行徑讓現場乘客紛紛傻眼，甚至有乘客本來在聽歌休息，看見該場面嚇到瞬間顫抖了一下。

該名網紅在車廂門前突趴在走道匍匐前進，使門外的女乘客嚇到閃避。（翻攝自TikTok）

該名網紅貼出的另一支影片，同樣是在自強號上拍攝，見他把雙手放在屁股上小跑步，同時高喊「我要拉屎」「我快憋不住了」，跑至車廂門口還假裝被鎖住，趴在門上狂呼「開門」，等到有人開門時，他卻突然趴在地上爬行，讓開門的女子傻眼趕緊繞道離開。影片一出，網友紛紛傻眼表示「史上最尷尬的頻道」、「有病趕快去看醫生」。

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