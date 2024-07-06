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娛樂 日韓

（G）I-DLE回歸！葉舒華「雙手撩髮」 精緻美顏辣出新高度

南韓女團（G）I-DLE的台灣成員葉舒華聲名大噪。（翻攝自G I-DLE 여자아이들臉書）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓女團（G）I-DLE即將於7月8日帶著全新第七章迷你專輯《I SWAY》回歸樂壇，其中台灣籍成員葉舒華再展其精緻美顏，辣出新高度。

葉舒華穿緊身無袖上衣，雙手撩髮大秀好身材，也撩到了粉絲的心。（翻攝自G I-DLE 여자아이들臉書）

此次（G）I-DLE回歸的風格相當歐美氣派，其中形象照，葉舒華身穿無袖緊身上衣，大秀好身材，其擺拍姿勢竟是雙手撩髮，完美臉蛋和身材展露無遺，撩了頭髮也撩了Neverland（（G）I-DLE粉絲名）的心。

網友們狂讚葉舒華十分火辣，心的造型也相當適合她。（翻攝自G I-DLE 여자아이들臉書）

網友們看見葉舒華的形象照，紛紛留言表示鼻血狂流：「這是葉舒華嗎！」、「舒華太太太辣了吧！」、「這絕對會是（G）-DLE最辣的專輯了！」議論紛紛。

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