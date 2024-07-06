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娛樂 最新消息

薔薔才招募起薪5萬剪輯師 突捲「抄襲事件」引好奇

薔薔。（資料照；中天提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕「薔薔」林嘉凌近年轉型為YouTuber，2022年自立門戶開設工作室「福利文創」，日前她大動作在社群發文尋找剪輯師，並提供月薪五萬元起等待遇，引發熱議。而薔薔今突在threads上發文，表示下週三將開直播回應「抄襲事件」。

薔薔稍早在threads上發文：「對於某剪輯師控訴福利文創團隊抄襲事件，跟我們工作很累難相處，全員將於7/10 星期三下午1:00，在我的FB粉絲專頁進行直回應大家，並公布證據事實，大家有疑問記得準時鎖定。」該貼文發布不到一小時就引發網友熱議，不過確切細節還有待本人出面說明。

事實上，薔薔日前才透過社群公開徵才，招募剪輯師職位，條件包括具備專業的剪輯後製能力、協助社群排程等，而其待遇也如同該團隊「福利文創」，擁有一系列的福利，除了基本的勞健保、供餐和獎金制度外，起薪高達一個月5萬元、彈性居家辦公，還有機會與隨薔薔到世界各地出遊。如今爆出某剪輯師控訴福利文創團隊抄襲，此事疑似與薔薔欲重新招募剪輯師有關，引發網友好奇。而薔薔也強調將會帶領團隊親自出面說明，捍衛團隊與自己的名聲

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