晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

葉璦菱到花蓮嗨唱「原住民國歌」 部落同胞包遊覽車朝聖

葉璦菱到花蓮深情唱出。 （三立提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕「花蓮夏戀嘉年華」今年不受強震影響照原定計畫開幕，上週末邁入第三天高潮「原民之夜」，除了邀請「花蓮王子」婁峻碩帶領五堅情返鄉當壓軸以外，這次也特別請到「部落K歌女王」葉璦菱演出，據傳有部落直接包遊覽車來朝聖。

葉璦菱找來太魯閣族美女跟勇士，嗨唱《我心魚打羊》。 （三立提供）

葉璦菱一開場即以《漂亮一下》帶動現場歡樂氣氛，接著再以帶有磁性的嗓音，深情唱出《殘缺的溫柔》、《就這樣約定》等懷念金曲，最後還找來太魯閣族美女跟勇士，一起唱跳有《我心已打烊》，舞蹈動作也改編成花蓮原住民Q版的《我心魚打羊》，現場大批粉絲跟著歌詞一下比「魚」一下又比「羊」，直接陷入忘我大合唱。葉璦菱笑說：「知道在部落無論婚喪喜慶都唱這首歌，希望原住民國歌《我心已打烊》能陪你們度過人生每個重要時刻，還聽說部落裡的投幣式KTV都是我的歌，我很想找機會去體驗歡唱一下。」

温嵐久違現身花蓮夏戀嘉年華。 （三立提供）

暌違10年以上沒到花蓮演出的「原民天后」温嵐，今年以一襲改良式傳統原民性感服裝登場，一回到熟悉的夏戀舞台，《女力》、《傻瓜》、《夏天的風》等經典連發，迎合最近花蓮的溫度大唱《熱浪》，在體感溫度40度的戶外演出，温嵐直接拿冰涼的礦泉水，從頭淋下上演「濕身秀」，最後牽著阿美族小朋友的手合唱《同手同腳》，現場亮起了一片手機燈海，氣氛相當感人，温嵐感性說：「花蓮雖短期受到地震的影響，但我們大家一起手牽手走向前，我們的心是溫熱在一起的，祝福花蓮早日回到以往的美麗。」演出完之後，温嵐也惦記著花蓮有許多原住民風味餐及伴手禮，直奔打包在車上大快朵頤，以實際的行動力挺花蓮在地消費。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中