葉璦菱到花蓮嗨唱「原住民國歌」 部落同胞包遊覽車朝聖

葉璦菱到花蓮深情唱出。 （三立提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕「花蓮夏戀嘉年華」今年不受強震影響照原定計畫開幕，上週末邁入第三天高潮「原民之夜」，除了邀請「花蓮王子」婁峻碩帶領五堅情返鄉當壓軸以外，這次也特別請到「部落K歌女王」葉璦菱演出，據傳有部落直接包遊覽車來朝聖。

葉璦菱找來太魯閣族美女跟勇士，嗨唱《我心魚打羊》。 （三立提供）

葉璦菱一開場即以《漂亮一下》帶動現場歡樂氣氛，接著再以帶有磁性的嗓音，深情唱出《殘缺的溫柔》、《就這樣約定》等懷念金曲，最後還找來太魯閣族美女跟勇士，一起唱跳有《我心已打烊》，舞蹈動作也改編成花蓮原住民Q版的《我心魚打羊》，現場大批粉絲跟著歌詞一下比「魚」一下又比「羊」，直接陷入忘我大合唱。葉璦菱笑說：「知道在部落無論婚喪喜慶都唱這首歌，希望原住民國歌《我心已打烊》能陪你們度過人生每個重要時刻，還聽說部落裡的投幣式KTV都是我的歌，我很想找機會去體驗歡唱一下。」

請繼續往下閱讀...

温嵐久違現身花蓮夏戀嘉年華。 （三立提供）

暌違10年以上沒到花蓮演出的「原民天后」温嵐，今年以一襲改良式傳統原民性感服裝登場，一回到熟悉的夏戀舞台，《女力》、《傻瓜》、《夏天的風》等經典連發，迎合最近花蓮的溫度大唱《熱浪》，在體感溫度40度的戶外演出，温嵐直接拿冰涼的礦泉水，從頭淋下上演「濕身秀」，最後牽著阿美族小朋友的手合唱《同手同腳》，現場亮起了一片手機燈海，氣氛相當感人，温嵐感性說：「花蓮雖短期受到地震的影響，但我們大家一起手牽手走向前，我們的心是溫熱在一起的，祝福花蓮早日回到以往的美麗。」演出完之後，温嵐也惦記著花蓮有許多原住民風味餐及伴手禮，直奔打包在車上大快朵頤，以實際的行動力挺花蓮在地消費。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法