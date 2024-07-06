范少勳曝曾住丈母娘家 親吐「收入狀況」認工作不穩定

林莎（左起）、林予晞、范少勳穿旗袍現身澳門。（《演員們的旅行》節目組、《青春期影視》提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕范少勳、林予晞主持旅遊實境節目《演員們的旅行》帶著甜美女神林莎一同遊澳門，三人這次特別體驗了旗袍服飾，優雅又吸睛的高顏值組合走在澳門街上回頭率超高！本趟旅行也是林予晞的澳門初體驗，讓來過澳門旅遊多次的林莎，直接成為本趟的給力小旅伴。

林莎在《食尚玩家》主持表現亮眼，首次參與同樣是外景節目的《演員們的旅行》，她表示：「我是近期才接觸到演員這個領域，當初知道要跟專業的演員范少勳還有林予晞相處，其實有點緊張，但沒想到一起旅行下來，跟他們彷彿很久不見的老朋友，還發現他們在不同場合能動又能靜，是我想好好向他們學習的地方」。

請繼續往下閱讀...

《演員們的旅行》第七趟前往澳門旅行。（《演員們的旅行》節目組、《青春期影視》提供）

林予晞也分享與林莎的相處趣事：「我覺得林莎很像是『車掌小姐』， 當初以為她是需要被照顧的人， 沒想到整趟旅行竟然是她在照顧大家，還常常分享小點心」林莎在此時又稱讚林予晞可愛，讓林予晞羞喊：「沒想到我竟然需要這份虛榮心！圈粉！」

這次澳門之旅的第一場行程為「小資女的旅行清單」，一行人帶大家以高CP值的旅行方式遊玩澳門，聊到小資的話題，范少勳回憶起：「以前是跟太太住在她媽媽家，當時工作比較不穩定，收入也比較少，但過年過節的伴手禮又希望能有面子，老婆主動提出一人負擔一半，這件事讓我一直放在心上，很感動」林莎也分享自己家有四個姐妹，如果要送父母比較貴重的禮物時，也會姐妹一起集資。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法