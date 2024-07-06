劉德華哭慘了！4度淚崩告白摯愛 激動到說不出話

劉德華巡演正式起跑。（台灣映藝提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「華仔」劉德華全新巡演昨晚在上海起跑，天王被歌迷的熱情融化4度激動淚崩，甚至邊唱邊哭，對台下粉絲比出讚的手勢，畫面令人動容。

「今天...is the Day劉德華巡迴演唱會2024」盛大登場，華仔在2個半小時的演出中，獻唱超過30首作品，狀態極佳的他又唱又跳嗨翻全場。

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劉德華與女舞者在台上互動。（台灣映藝提供）

演唱會除了歌舞，還有一段以30年代上海灘作為背景，華仔以歌劇演繹一段愛情故事，充滿浪漫、懷舊風情。

演唱會以音樂總監趙增熹，還有6名男女組成的六重奏和唱、及兩位分別彈奏琵琶和色士風少女等陣容，為華仔伴奏，別有一番心思。

昨晚首場華仔難掩激動情緒，唱到《17歲》、《如果有一天》、《仍唱我的歌》和《掌聲響起》等歌曲時都感動掉淚，一度連話都說不出口，接著用手拭淚。

劉德華激動泛淚。（台灣映藝提供）

華仔感動說：「我是因為你們變成巨星，我是願意變回一個平凡的人，跟你們一起，可能這句話聽起來有點懸，總不可能有這麼多朋友，但是我會把你們放在這裡（心上）。」向摯愛的粉絲告白。

華仔霸氣告白：「我愛你們！」他更表示自己很幸福，「只要你們願意聽，我就用盡我的力量去唱。」

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