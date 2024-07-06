王齊麟奧運前把握時間約會 舉「十元燈牌」替啦啦隊女友打氣

王齊麟與啦隊女神「十元」感情穩定，時常在社群放閃。（圖片經後製；翻攝自王齊麟、陳詩媛IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕奧運羽球金牌國手王齊麟今年4月，認愛樂天女孩綽號「十元」的陳詩媛，儘管兩人工作行程忙碌，仍會把握時間約會。而昨（5）日陳詩媛替樂天桃猿應援，奮力帶動球迷氣氛，一起大聲呼喊應援詞，鏡頭往觀眾區一掃，竟然出現一位熟悉身影，原來是王齊麟舉著「十元燈牌」暖心替女友應援，閃瞎大票球迷。

陳詩媛IG限動轉發球迷拍下的影片，她身穿白色啦啦隊服走向自己位子，突然仰頭一笑，表情顯得相當害羞，鏡頭轉到觀眾席，王齊麟舉著女友「十元」燈牌搖晃應援，她高舉的雙手擋著眼睛，不敢直視對方，目擊網友逗趣稱「看球遇到奧運國手」，陳詩媛則回應說「去練球啦」。

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王齊麟與李洋（左）每日練習中。（翻攝自王齊麟IG）

身高188公分的王齊麟與152公分的陳詩媛熱戀，雙方認真看待彼此關係，為彼此的事業互相努力。而王齊麟即將與李洋再度征戰巴黎奧運，兩人每天都在練習，所以他只好趁著有空的時間，到球場替女友應援，不少人稱讚他果然是女友最忠實的啦啦隊，這波示愛真的閃到爆。

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