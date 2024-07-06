（專訪）不甩媽媽要她當老師！《勸世》張擎佳17年演員路認「很幸運」

張擎佳專訪。（記者潘少棠攝）

〔記者蕭方綺／專訪〕張擎佳在音樂劇《勸世三姊妹》裡又演又唱又跳，相當全能，細觀她求學生涯，小時候就開始鋼琴、跳舞，高中念音樂班、大學主修聲樂，研究所是師大表演藝術所，猶如從小被栽培當音樂劇演員的種子選手，大學四年級進劇場演出台北愛樂的《老鼠娶親》，至今已有17年劇場資歷，但其實她一開始選擇當演員，家人都持反對意見。

張擎佳在《勸世三姊妹》中能演、會唱，圈粉無數。（大慕可可提供）



她爸爸是軍校的物理老師，媽媽則在國中教國文，媽媽希望張擎佳也當老師，只是她從小看著媽媽每天打電話跟家長告狀，或是要被學生威脅，還提到：「哥哥以前讀媽媽教的國中，媽媽上一堂剛罵完一個流氓學生，下一堂課哥哥就被流氓揍。」讓她下定決心不當老師，堅持走自己想要的路。

請繼續往下閱讀...

而《勸世三姊妹》主軸是父女和解，張擎佳和爸爸屬於報喜不報憂、情感不外顯的關係，她印象深刻的是爸爸以前工作的地方有福利站，總會背著媽媽買零食，再偷偷跟張擎佳說：「我有買餅乾放在你床邊。」讓年紀小的她樂不可支，也是她童年開心回憶之一。

她去年邀請父母、親戚到劇院看《勸世三姊妹》，看完後，叔叔、嬸嬸直白誇她是「張家的驕傲」，而她父母卻難得稱她「演得好喔」，能獲得肯定讓她很感動，但也笑說：「他們雖然含蓄不多說，但能看出爸媽嘴角要笑到太陽穴。」

張擎佳的爸媽看完《勸世三姊妹》後難得開口誇獎，讓她很感動。（張擎佳提供）



此外，張擎佳作為劇場演員，她坦言自己是「幸運的」那一群，從大學四年級在外租屋開始，就沒跟家裡伸手要錢。她解釋自己從高中就開始當家教、打工，高中時到舞蹈社教小朋友跳舞、教鋼琴，出社會後，除了演員可當，她還當編舞、歌唱指導，連方文琳都是她的學生之一。

《勸世三姊妹》的牽亡歌橋段，講述父女和解，讓人動容。（大慕可可提供）



談起唱歌，不得不提她在《勸世三姊妹》被封是「小張惠妹」的爆發力歌喉，餘音繞樑，讓人久久難忘。她說《勸世》中的「妹妹」張芳瑜當了她十年室友，2人住在板橋小巷子的頂樓加蓋，天天都在家練發聲，2人剛搬到住處時，樓下80多歲的老奶奶聽到她們高亢的發聲練習，以為「樓上的小姐們被打」，曾偷偷關心她：「在做什麼，剛剛很大聲。」她立刻解釋自己是演員，剛剛在唱歌。

張擎佳專訪。（記者潘少棠攝）

她接著打趣說：「我們在5樓家裡發聲，1樓就能聽到，感謝鄰居沒人抱怨、也沒人報警，他們能接受的曲風很多元，有時是歌仔戲，有時又會罵髒話！」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法