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娛樂 最新消息

大元自爆禮服很厲害要鼓鼓記得看直播！陳意涵開嗆情趣更多

陳意涵（記者王文麟攝）

〔記者許世穎／台北報導〕2024年第26屆台北電影獎今（5）日舉行入圍酒會，入圍女配角的陳意涵、曾珮瑜、劉奕兒、湯詠絮、「大元」林艾璇是入圍者唯一到齊的組合，大元透露未婚夫鼓鼓要她一定要拿獎，兩人被指情趣很多，陳意涵不甘示弱表示「我們情趣可多了！剛結婚需要嗎？」大元立刻回「我們在一起11年了！」陳意涵立刻反虧「我生兩個小孩了耶！」

湯詠絮父親是台灣電影圈著名錄音師湯湘竹，和陳意涵也相當熟，湯詠絮當場透露：「我小時候就很喜歡她（陳意涵）！」和幾位姊姊一起入圍更直呼「大家都很漂亮，我非常害羞！Super Shy！」陳意涵則說：「我們都靠演技，不靠顏值！」

大元（記者王文麟攝）

大元首度入圍電影獎項保持平常心，「可以跟這麼優秀的演員們入圍，已經很開心。」她說鼓鼓給她很大壓力，「讓我覺得沒拿會害他很失望。」由於明天頒獎鼓鼓有工作，「我明天紅毯禮服滿厲害，我有叫他看直播，之前沒有給他看過，給他一個驚喜。」

曾珮瑜（記者王文麟攝）

曾珮瑜以《周處除三害》入圍，當初因片方未報名，而是在評審討論後被特別加入，事後引起熱烈討論。她說根本不知道是哪天公布，後來才知道原來是這樣子提名，「滿意外也很開心。」對於網友的討論低調表示：「有聽說以往過去都有這樣的先例。」

劉奕兒（記者王文麟攝）

劉奕兒則是繼金馬後再次入圍，說再度和陳意涵一起入圍，反而更有安全感。至於男友洪天祥是否有鼓勵？她笑說：「他有說恭喜！」

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