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蘿拉涉不法「蔡阿嘎恐負連帶責任」 律師揭：該賠的還是要賠

蔡阿嘎（左）解除與資深員工蘿拉的勞雇關係。（翻攝自YouTube）

〔記者邱奕欽／台北報導〕YouTuber蔡阿嘎日前將資深員工蘿拉開除，昨（4日）釋出影片說明事件始末，指控對方利用A、B合約詐財8位數，隨後又在社群發出不自殺聲明，再度引發熱議。對此，律師朱韻婷則指出蔡阿嘎太信任人，且人很好無誤，不過可能也必須背負連帶賠償責任，「該賠的還是要賠。」

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朱韻婷看完蔡阿嘎影片後，在臉書粉專提出自己的看法，直出「資遣不是開除」，並表示影片標題大大的打出開除，但是內容說資遣是不對的，兩者差異在於是否給錢，「如果是資遣，蘿拉真的太強了！」

朱韻婷接著指出，蔡阿嘎的公司有很大的產值，想不到對外窗口、金流都是同一個人處理，感嘆：「親兄弟明算帳，何況是沒血緣的人，蔡阿嘎太信任人、人很好，真的無誤。」

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不過，朱韻婷也表示雇主會有連帶責任，雖然蔡阿嘎稱影片是要給關心他們、重要的金主看，但如果自己是金主，看了以後其實會很生氣，直言：「對外代表簽約跟接洽的不就是蘿拉一人？」

朱韻婷強調蘿拉代表公司跟廠商簽合約，這樣廠商可以向雇主求償，並要求負擔連帶賠償責任，「誰是受害者？都是，但該賠的還是要賠。」

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