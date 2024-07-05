高雄發大財！泰民、燦烈都來了 3天粗估衝破8萬人

宇宙人擔綱首日的開場演出。（寬寬整合行銷提供）

〔記者陽昕翰／高雄報導〕「7-ELEVEN高雄啤酒音樂節」今起連3天在高雄盛大登場，主辦單位預估3天的人潮將衝破8萬人次，金曲樂團宇宙人擔綱主舞台的開場演出，現場氣氛嗨爆。

今天下午現場的氣溫衝破32度，主辦單位提供排隊人流遮陽帳棚、飲水及冰品，現場更有特別為音樂節首次加入的「水舞降溫系統」，要幫樂迷降溫。

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麋先生參加高雄啤酒音樂節。（寬寬整合行銷提供）

在主舞台擔綱開場演出的宇宙人，登台演唱《陪我玩》、《那你呢》等歌曲，唱到嗨歌《要去高雄》之前，小玉預告下月他們就要在高雄巨蛋舉辦「α：回到未來」演唱會8月10日，與粉絲下月高雄見。

宇宙人下月將在高雄舉辦大型個唱。（寬寬整合行銷提供）

主唱小玉不敵炙熱天氣，透露唱到有點中暑，他賣力登台獻唱，至於有沒有喝啤酒消暑？小玉連忙笑說：「症狀會更嚴重」，首日卡司還有麋先生、郭書瑤、FTISLAND、EXO的燦烈、SHINee的泰民，輪番登台嗨翻高雄。

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