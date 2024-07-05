才嗆男友王齊麟「奧運冠軍關我屁事」！陳詩媛曬上空照放閃

「十元」陳詩媛（左）4月認愛羽球國手王齊麟。（翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕愛樂天啦啦隊女孩「十元」陳詩媛，4月時大方認愛奧運金牌羽球國手王齊麟，之後兩人皆不時會在社群隔空放閃，日前她展示球技卻不如預期，遭虧「男友不是奧運冠軍嗎？」讓她不惜脫口嗆「關我屁事哦！」不過兩人仍愛得火熱，她近日更曬出王齊麟的「上空影片」，小倆口間的情侶互動直接閃瞎眾人。

十元昨（3日）在IG限動開放粉絲提問，有粉絲提出想看她和王齊麟放閃的要求，她也大方在IG曬出男友沒穿衣服的「上空影片」，畫面中的王齊麟在房間內裸著上身，一邊整理行李一邊扭動屁股，最後還拿出女友十元的應援毛巾，畫面閃爆所有人。

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陳詩媛曬出王齊麟（圖）「上空畫面」放閃。（翻攝自IG）

王齊麟今年4月公開認愛十元，兩人也不時在社群放閃，日前十元在「開箱體育寶藏男孩」的影片中展示羽球球技，卻在羽球場上發揮失準，遭敵方笑虧「妳男友不是奧運冠軍嗎？妳怎麼打成這樣子？」讓她哭笑不得回嗆：「他是奧運冠軍關我屁事哦！」更釣出王齊麟留言：「該幫妳特訓了。」

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