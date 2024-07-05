晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

4年前慘遭黑衣人攻擊 蔡阿嘎：私下知道真正原因

蔡阿嘎老婆「二伯」當年的送醫畫面。 （翻攝自YOUTUBE）

〔記者馮亦寧／台北報導〕百萬網紅蔡阿嘎風波不斷，昨日拍影片說明為何開除資深員工蘿拉，同時也宣布回鍋員工「耶嫩」成為未來聯絡窗口。蔡阿嘎也發布了不自殺聲明，讓人懷疑：有那麼嚴重嗎？但有人挖出2020年蔡阿嘎跟老婆二伯騎機車外出購物時，突然遭陌生黑衣人以鐵鎚攻擊，當時蔡阿嘎右手肘、膝蓋挫傷，懷孕的二伯則嚇到宮縮就醫。

蔡阿嘎（左）1年前上百靈果節目有提到挨揍事件。（翻攝自YouTube）

1年前蔡阿嘎上《百靈果》節目時曾表示，新聞播報的都是檯面上消息，私底下的原因蔡阿嘎夫妻是知道的，二伯也說：「（檯面上）那些都是假的」。當時攻擊蔡阿嘎的陳嫌告訴媒體自己是因為看蔡阿嘎直播時，留言遭對方反嗆，才找朋友攻擊蔡阿嘎夫妻，如果事實不是那樣，又是什麼呢？蔡阿嘎在百靈果節目中說：知道那時被攻擊的原因，但就是不能講，檯面下我們是知道的，檯面上有新聞後，報導抓到嫌犯，對方也給出行兇原因，但那些都只是檯面上的，大人的世界就是這樣。並無奈回答：應該是拍片踩到「那個點」，以後不要再碰，兇手行兇的原因那個點不要再去踩就好了。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中