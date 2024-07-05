4年前慘遭黑衣人攻擊 蔡阿嘎：私下知道真正原因

蔡阿嘎老婆「二伯」當年的送醫畫面。 （翻攝自YOUTUBE）

〔記者馮亦寧／台北報導〕百萬網紅蔡阿嘎風波不斷，昨日拍影片說明為何開除資深員工蘿拉，同時也宣布回鍋員工「耶嫩」成為未來聯絡窗口。蔡阿嘎也發布了不自殺聲明，讓人懷疑：有那麼嚴重嗎？但有人挖出2020年蔡阿嘎跟老婆二伯騎機車外出購物時，突然遭陌生黑衣人以鐵鎚攻擊，當時蔡阿嘎右手肘、膝蓋挫傷，懷孕的二伯則嚇到宮縮就醫。

蔡阿嘎（左）1年前上百靈果節目有提到挨揍事件。（翻攝自YouTube）

1年前蔡阿嘎上《百靈果》節目時曾表示，新聞播報的都是檯面上消息，私底下的原因蔡阿嘎夫妻是知道的，二伯也說：「（檯面上）那些都是假的」。當時攻擊蔡阿嘎的陳嫌告訴媒體自己是因為看蔡阿嘎直播時，留言遭對方反嗆，才找朋友攻擊蔡阿嘎夫妻，如果事實不是那樣，又是什麼呢？蔡阿嘎在百靈果節目中說：知道那時被攻擊的原因，但就是不能講，檯面下我們是知道的，檯面上有新聞後，報導抓到嫌犯，對方也給出行兇原因，但那些都只是檯面上的，大人的世界就是這樣。並無奈回答：應該是拍片踩到「那個點」，以後不要再碰，兇手行兇的原因那個點不要再去踩就好了。

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