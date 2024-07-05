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娛樂 最新消息

陳勢安與韓國團體合唱「KTV必點曲」 網激喊：會成經典

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓YouTube頻道「OUBA music」，經常分享翻唱中文歌曲街頭表演影片，引起許多台灣人關注。近期他們來到台灣，在台北街頭合體歌手陳勢安，用中文、韓文唱出經典歌曲《天后》，吸引許多民眾圍觀。

陳勢安與韓國團體「OUBA music」合唱《天后》。（翻攝自YT）

影片中，歌曲第一段先由「OUBA music」成員們唱出韓文版的《天后》，而後第二段開始則是陳勢安主唱，歌詞也由韓文變成中文，最後一段則是所有人大合唱，成員們的和聲及中文咬字非常完美，成功襯托出整首《天后》的特色。

第二段開始陳勢安加入歌唱。（翻攝自YT）

影片一出，吸引許多台灣人前來留言：「一首好聽的歌，用不同的語言唱，就像一個漂亮的人穿著不一樣的衣服，有不一樣的漂亮…」、「當天聽到陳勢安唱現場的天后超感動，我的KTV愛歌。」、「期待你們能常常來臺灣！」、會成經典」。

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