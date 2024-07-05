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娛樂 最新消息

陳沂痛批蘿拉慣性說謊、厚臉皮 大膽預測下一步

（左起）蔡阿嘎、蘿拉、二伯。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／台北報導〕「YouTuber界長青樹」蔡阿嘎上個月無預警宣布開除資深員工蘿拉，昨（4）日除大動作拍片還原始末之外，還超誇張的發布「不自殺聲明」種種行為讓人好奇，蘿拉到底多大尾？看了蔡阿嘎的說明之後，網紅陳沂也發表自己的意見了。

好不容易才找回社群平台帳號的陳沂，認為蘿拉近幾年可以大玩AB合約詐取公司、廠商超過千萬金額，還假借蔡阿嘎名義收受公關品，可以看出蘿拉應是「慣性說謊」、「厚臉皮」，並預測蘿拉下一步動作：「信不信，就算罪證確鑿她一定還敢到處哭訴自己才是受害者」。

網紅陳沂。（翻攝自臉書）

陳沂認為蘿拉除了欺騙廠商跟老闆，還在外頭大肆批評蔡阿嘎跟二伯「難搞」，而蔡阿嘎發出聲明之後，蘿拉至今也沒有一句道歉，直到收到存證信函才連絡後續處理事宜。陳沂表示蘿拉種種行為讓人感嘆蔡阿嘎的辛苦，並說：「真心換絕情絕對比損失八位數更痛」。

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