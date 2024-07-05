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娛樂 最新消息

楊繡惠嗆爆江坤俊「管不了老二」！反遭酸民圍剿火大開砲

楊繡惠（圖）針對江坤俊爆出桃色醜聞狂譙。（本報資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕外科名醫江坤俊身兼作家、主持人、網紅等身分，給人專業又顧家的正面人設，如今爆出婚內出軌護理師，愛家好男人形象瞬間崩塌，許多粉絲湧入他的粉專怒轟。連資深藝人楊繡惠也看不下去，砲火猛烈痛批「有人老大管不了老二死好！」但卻遭網友反嗆：「話多不如話少。」她也不甘示弱展開反擊。

江坤俊3日被爆與一名護理師關係曖昧，2人不僅幽會買晚餐，甚至同進同出社區公寓，直到深夜3點仍未見他離開。對此，江坤俊與老婆劉藺秦正式發聲明回應，「謝謝媒體朋友的關心，江醫師表示對方是來往比較熟識的同事，目前家庭狀況一切良好，謝謝大家。」即使如此，江坤俊仍遭大批婆媽粉絲齊聲留言撻伐。

江坤俊爆出桃色風波後，讓楊繡惠直指滑手機一直出現「江坤俊醫生偷吃」的資訊，更在深夜怒轟：「為何我要看到這個啊，有人老大管不了，老二死好！」超嗆辣的毒舌連珠炮卻被酸民嗆：「話多不如話少」、「有時候妳只要安靜的看著就好了！」、「管好自己、吃自己飯、管自己事。」她也不甘示弱火大反擊：「我話多話少跟你沒關係！」、「你擔心你自己就好」、「管好你自己，不用管我說什麼」。

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