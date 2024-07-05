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娛樂 最新消息

「鄧麗君」進駐桃園機場！ AI虛擬獻唱《甜蜜蜜》

虛擬鄧麗君現身，高歌一曲。（記者朱沛雄攝）

〔記者廖俐惠／桃園報導〕金曲歌王周杰倫在2013年於小巨蛋的演唱會上，透過視覺特效公司數字王國的「虛擬影像重建技術」與鄧麗君跨時空對唱掀起話題。數字王國執行長謝安今（5日）在桃園機場宣布與環亞機場服務管理集團合作，虛擬人業務將前進國際機場，更邀請虛擬鄧麗君擔任「神秘嘉賓」，現場接受點歌，獻唱《甜蜜蜜》聽得全場如癡如醉。

數字王國執行長謝安（左）、環亞集團創辦人兼執行長宋海西未來將在AI虛擬人方面合作。（記者朱沛雄攝）

數字王國執行長謝安、環亞集團創辦人兼執行長宋海西達成協作共識，將攜手共組合資企業，從環亞已經深耕8年的台灣開始，將AI虛擬人技術拓展到全世界80個國家、50幾個貴賓室，為重塑旅客體驗揭開了序幕。

數字王國過去多在耕耘好萊塢，斬獲多座奧斯卡金像獎最佳視覺效果，此次與跟環亞集團合作推出的虛擬人物「Yumi」是第一個面向消費者的亞洲臉孔，僅花2個半月就製作完成，將進駐桃園機場服務，未來也會針對不同國家，在機場製作屬於該國特色的虛擬人。

桃園市長張善政（左起）、數字王國執行長謝安、虛擬鄧麗君、環亞集團創辦人兼執行長宋海西、機場公司董事長楊偉甫。（記者朱沛雄攝）

現場邀請到神秘嘉賓「虛擬鄧麗君」現身，第一句話就說「你們好，我很想念你們」，為了展現虛擬人具有AI生成式對話功能，宋海西問虛擬鄧麗君說: 「你記得你跟我對唱嗎？」虛擬鄧麗君回應：「記得，你現在要來合唱一首嗎？」宋海西打趣說道，怕他唱了大家就離開了，不如點首經典『甜蜜蜜』請虛擬鄧麗君演唱，虛擬鄧麗君也接受點歌。

謝安介紹擁有亞洲臉孔的Yumi。（記者朱沛雄攝）

對於使用鄧麗君的影像，謝安強調，他們與鄧麗君基金會密切合作，對方不但具有優良傳統，且致力於創新。問及未來是否也會與其他明星合作，謝安賣關子，指出原本已經與一位台灣大明星談好合作，本人也願意到場，但他們求好心切較為謹慎，希望能做到最好再公開，目前正在籌備中。

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