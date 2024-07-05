胡歌「罕見同框圈外妻子」 穿情侶裝曬恩愛閃瞎粉絲

胡歌老婆正面照罕見曝光。（翻攝自微博）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國古裝劇男神胡歌憑藉出演王家衛電視劇《繁花》，再登事業高峰，還2度獲得白玉蘭獎視帝殊榮。近期，他睽違6年再次來台與影迷交流，和6年前不一樣的是，今年他多了人夫、人父身分，由於他的妻子是圈外人，引發外界高度好奇，廬山真面目究竟長怎樣，如今，女方的正面照罕見曝光。

胡歌夫妻倆共同現身香港男星劉松仁的聚會，劉松仁在微博發文寫下：「昨天見到偶像，與老朋友聚舊，真是一件很開心的事！友情無價～祝福大家健康快樂！友誼長存！ ​​​」照片中，胡歌身邊出現短髮女子，且兩人同穿黑色情侶裝，多家中國媒體都直指該女子為胡歌太太，關鍵字「胡歌和老婆同框照」更是衝上微博熱搜榜首。

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胡歌夫妻曬恩愛穿情侶裝。（翻攝自微博）

胡歌罕見同框美妻的照片意外曝光，粉絲紛紛嗨喊「女方面向看起來和善」、「嫂子是素人就不要打擾她了」、「胡歌事業大好，嫂子又低調，事業家庭都圓滿」、「看起來真的頗有夫妻臉，幸福就行了」。

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