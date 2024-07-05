晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

李玟辭世1年...歌迷會全黑頭像悼念「3大疑團仍未解」

已故華語樂壇天后「Coco」李玟逝世1週年。（翻攝自臉書）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕華人天后「CoCo」李玟去年驟逝，享年48歲，讓許多歌迷感到不捨。她共留下了3大謎團，包括死因、婚姻關係以及是否被節目《中國好聲音》霸凌，如今逝世1週年之際，卻也都沒有答案，讓李玟的台灣粉絲歌迷會臉書，也換上了全黑大頭貼悼念。

李玟歌迷會換全黑頭像。（翻攝自臉書）

首先死因有兩種說法，二姊李思林表示是輕生辭世，港媒則說是因為嘔吐物窒息，至今也沒正確答案。而大多數人認為，是家人有心保護李玟的隱私，才不公開死因。

相關新聞：李玟死因成謎？遭爆被嘔吐物窒息身亡 解剖原因曝光

另一方面，李玟生前的老公Bruce當時就傳出他出軌，導致李玟心情低落，而李思林也曾在葬禮上，指控Bruce害死李玟，當時Bruce表明會證明自己的清白，但至今也沒有給出答案。

相關新聞：痛心！李玟立遺囑原因曝光 2位姊姊忍不住全說了

最後，便是鬧得沸沸揚揚的《中國好聲音》霸凌爭議，雖然當時浙江衛視發聲澄清，表明都是誤會，但網友不買帳，導致節目宣布停播調查，不過1年時間過去，也並沒有給出任何調查結果。

相關新聞：欺負死者！《中國好聲音》製作方控告李玟經紀公司

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中