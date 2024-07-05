李玟辭世1年...歌迷會全黑頭像悼念「3大疑團仍未解」

已故華語樂壇天后「Coco」李玟逝世1週年。（翻攝自臉書）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕華人天后「CoCo」李玟去年驟逝，享年48歲，讓許多歌迷感到不捨。她共留下了3大謎團，包括死因、婚姻關係以及是否被節目《中國好聲音》霸凌，如今逝世1週年之際，卻也都沒有答案，讓李玟的台灣粉絲歌迷會臉書，也換上了全黑大頭貼悼念。

李玟歌迷會換全黑頭像。（翻攝自臉書）

首先死因有兩種說法，二姊李思林表示是輕生辭世，港媒則說是因為嘔吐物窒息，至今也沒正確答案。而大多數人認為，是家人有心保護李玟的隱私，才不公開死因。

請繼續往下閱讀...

相關新聞：李玟死因成謎？遭爆被嘔吐物窒息身亡 解剖原因曝光

另一方面，李玟生前的老公Bruce當時就傳出他出軌，導致李玟心情低落，而李思林也曾在葬禮上，指控Bruce害死李玟，當時Bruce表明會證明自己的清白，但至今也沒有給出答案。

相關新聞：痛心！李玟立遺囑原因曝光 2位姊姊忍不住全說了

最後，便是鬧得沸沸揚揚的《中國好聲音》霸凌爭議，雖然當時浙江衛視發聲澄清，表明都是誤會，但網友不買帳，導致節目宣布停播調查，不過1年時間過去，也並沒有給出任何調查結果。

相關新聞：欺負死者！《中國好聲音》製作方控告李玟經紀公司

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法