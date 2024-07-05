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娛樂 最新消息

許光漢合體7大咖韓星！《無路可走：輪盤賭》7月底上架Disney+

《無路可走：輪盤賭》將在Disney+上架，許光漢與7位大咖韓星出現在主視覺海報上。（Disney+提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕許光漢進軍韓國的首部韓劇《無路可走：輪盤賭》，今天（5日）正式宣布，7月31日於Disney+正式首播。

動作驚悚影集《無路可走：輪盤賭》，講述名叫「金國浩」的罪犯，因為一系列令人髮指的罪行成了被全韓國唾棄且憎恨的男人，並在服刑13年後被假釋出獄。對此感到憤怒的一位神秘人物，祭出200億韓元（約4.7億台幣）的懸賞金，給任何能找到並殺死這個惡名昭著的犯人。隨著追殺金國浩的人越來越多，金國浩被迫將性命寄託給奉命保護自己的刑警以求生存。

你是否曾想過，自己願用多少錢出賣人性、謀殺他人？8位超強卡司將在《無路可走：輪盤賭》中飾演背景各異的平民，並尋找答案。

由趙震雄飾演刑警白仲植、劉宰明飾演罪犯金國浩、金武烈飾演李尚奉、廉晶雅飾演安明自、成愉頻飾演金動夏、許光漢飾演微笑先生（Mr. Smile）。李光洙飾演尹暢才、還有金聖喆則飾演蒙面男子成俊宇。《無路可走：輪盤賭》由製作公司Studio X+U打造，《闇黑對決》李秀珍擔任編劇，以及《分秒幣爭》崔國熙和李河斌執導。

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