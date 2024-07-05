晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

台韓《那些年》夢幻合體！ 柯震東同框TWICE多賢、振永

柯震東（後）合體TWICE多賢、鄭振永。（翻攝自柯震東IG限動）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕柯震東首部電影處女作《那些年，我們一起追的女孩》打響知名度，不僅創下港台票房紀錄，也讓他一舉拿下第48屆金馬獎「最佳新演員」。日前南韓宣布翻拍該劇，找來TWICE的多賢飾演韓版沈佳宜「善雅」，韓版柯景騰則由偶像團體B1A4出身的振永擔任「振宇」一角。

柯震東近期飛往韓國旅遊。（翻攝自柯震東IG）

柯震東近期趁著休假飛到韓國度假，沒想到，昨（4）日與韓版《那些年》2位主角見面，從合照中，可看到柯震東戴墨鏡、身穿黑衣，手上比著YA的手勢，表現出俏皮逗趣的模樣，且他站在後排C位非常搶鏡。

台韓《那些年》夢幻合體。（翻攝自柯震東IG限動）

柯震多也在IG限時動態中寫下：「韓版柯景騰、韓版沈佳宜。」還附上3顆愛心符號，感覺三人見面相當開心。台韓《那些年》夢幻合體照曝光後，劇迷紛紛暴動喊「這是什麼說不出來的感覺」、「偶像跟偶像見面，沒有遺憾了」、「如果台版柯景騰客串韓版應該會瘋掉」。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中