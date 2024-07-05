台韓《那些年》夢幻合體！ 柯震東同框TWICE多賢、振永

柯震東（後）合體TWICE多賢、鄭振永。（翻攝自柯震東IG限動）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕柯震東首部電影處女作《那些年，我們一起追的女孩》打響知名度，不僅創下港台票房紀錄，也讓他一舉拿下第48屆金馬獎「最佳新演員」。日前南韓宣布翻拍該劇，找來TWICE的多賢飾演韓版沈佳宜「善雅」，韓版柯景騰則由偶像團體B1A4出身的振永擔任「振宇」一角。

柯震東近期飛往韓國旅遊。（翻攝自柯震東IG）

柯震東近期趁著休假飛到韓國度假，沒想到，昨（4）日與韓版《那些年》2位主角見面，從合照中，可看到柯震東戴墨鏡、身穿黑衣，手上比著YA的手勢，表現出俏皮逗趣的模樣，且他站在後排C位非常搶鏡。

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台韓《那些年》夢幻合體。（翻攝自柯震東IG限動）

柯震多也在IG限時動態中寫下：「韓版柯景騰、韓版沈佳宜。」還附上3顆愛心符號，感覺三人見面相當開心。台韓《那些年》夢幻合體照曝光後，劇迷紛紛暴動喊「這是什麼說不出來的感覺」、「偶像跟偶像見面，沒有遺憾了」、「如果台版柯景騰客串韓版應該會瘋掉」。

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