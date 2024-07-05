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娛樂 最新消息

無罩網美「震動散步」！路人狂回頭 遭「伸手襲胸」

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本網美macca憑藉「無罩震動」散步系列爆紅。日前她到大阪街頭拍攝無罩系列，引來路人三步一回頭，甚至吸引女性友人伸手襲胸，影片一出，立刻吸引許多網友前來朝聖。

macca憑藉「無罩震動」散步系列爆紅。（翻攝自IG）

macca一開場就直接「震動」介紹自己，而胸前的巨物晃動的特別嚴重，而當天她穿著咖啡色緊身連身裙，兩個葡萄乾更是完全藏不住。而後續她走在路上時，吸引了許多人的目光，甚至有男人回頭指著她說：「沒穿？！」她也以燦爛笑容回應。

民眾直接詢問：「沒穿胸罩？」（翻攝自YT）

後來身邊女性友人更為大家謀福利，伸出手往她胸部抓了一下，令閃不及的macca害羞叫出聲，呈現出香艷畫面。而影片一出，至今已達186萬點閱，但有網友質疑，macca此行為在公共場合可能有點不適合。

有人直接狠抓「兩顆頭燈」。（翻攝自YT）

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