張鈞甯41歲真面目驚人！遭酸「老了沒人要」高情商回應被讚翻

張鈞甯近日積極為新作宣傳。（翻攝自微博）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕41歲女星張鈞甯擁有亮麗外型及清新脫俗的氣質，出道至今演過多部經典作品，精湛的演技圈粉無數。近日在社群曬出美照，卻遭網友留言催婚，本人也現身親自回應，高情商反擊被讚翻。

張鈞甯41歲真實狀態驚人。（翻攝自微博）

張鈞甯近日為了新電影《默殺》積極宣傳，經常在社群上傳活動美照，可見她41歲仍保養得宜，真實狀態吸引大批粉絲狂讚，沒想到竟有網友留言催婚，表示「再不嫁，老的沒人要了」，掀起粉絲紛紛護航，「她獨美，謝謝你的擔心」、「你多嫁幾次吧，把她的一起嫁了吧」、「沒本事的女人才一心想找個男人嫁了」。

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張鈞甯高情商回應網友。（翻攝自微博）

而該網友的留言也意外釣出張鈞甯本人回應，「​面對女性為什麼總是嫁不嫁的問題呢? 人都會老的，結婚會老不結婚也會老。你也會老，不要害怕。另外有沒有人要這麼重要嗎？知道自己想要什麼，就不用擔心這個問題了」，高EQ反擊讓網友狂讚。事實上，張鈞甯去年就認愛馬來西亞導演柯汶利，兩人更傳出有望結婚，但張鈞甯先前受訪時強調自己不是閃婚一族，有喜事會再對外公布。

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