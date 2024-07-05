黃子佼涉性侵今遭二度傳喚！步出北檢不發一語

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更新時間12:00

藝人黃子佼因被K小姐控告性侵，台北地檢署今日傳喚他出庭。（記者王文麟攝）

〔記者王定傳／台北報導〕藝人黃子佼涉嫌從色情論壇「創意私房」購入7部兒少性影像，引發撻伐，後來又有一名K小姐控訴，17歲時同樣被以拍藝術照為由，被騙到黃子佼的私宅，過程中誘拐她脫泳衣拍雙乳，被撥開其泳褲性侵一分多鐘，台北地檢署7月2日下午傳喚黃子佼說明，釐清案情，但他透過律師請假未出庭，檢方今日再傳黃子佼出庭，目前正在庭訊中，庭訊從10點半進行至11時40分左右約一個多小時結束，黃子佼已離去、不發一語。

今日庭訊後，黃子佼本從二樓偵查庭走下樓梯，欲從台北地檢署大門離去，見到大批媒體後，隨即往二樓走，穿過走廊，欲從台北地院大門離去，仍被媒體包圍詢問：「要不要跟K小姐道歉？有無和解？」等問題，他均不發一語，步入BMW休旅車離去。

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藝人黃子佼因被K小姐控告性侵，台北地檢署今日傳喚他出庭。（記者王文麟攝）

企業家二代的K小姐，透過網紅Zofia發聲表示，高二時她報名華視演員訓練班，結訓時正好畢業升上大一，透過訓練班上了黃子佼的節目，2006年8月黃子佼以開設攝影展，邀她到內湖住所拍泳裝照，過程中竟要求「解開上衣為藝術犧牲」，年僅17歲的她不知如何應對，乖乖把泳裝上衣解開，讓黃子佼拍攝雙乳，沒想到下一步，黃子佼竟要求她躺在沙發，接著出手將她的泳褲撥開。

K小姐說，當時她不斷拒絕，「學長你不要這樣」，黃子佼仍不停止迅速解開短褲掏出生殖器侵犯她，黃子佼完事後還催促她趕緊穿衣服。

K小姐痛訴，事發後一個月，她和最要好、現在還在媒體界服務的閨蜜訴說被性侵的過程，最後覺得丟臉也對有頭有臉的父母、親戚不好交代，因此作罷自己吞下，但過了十幾年，發現黃子佼被踢爆的性騷擾、性侵醜聞，以及硬碟存有多名被害少女性影像，讓她憤怒不已，決定公開此事，讓以後少一點懵懂的少女遭受這些惡狼之手。

藝人黃子佼因被K小姐控告性侵，台北地檢署今日傳喚他出庭。（記者王文麟攝）

黃子佼去年捲入Me Too風波，被控利用拍攝大尺度攝影作品的機會，違反2名女子意願強制性交、猥褻及強拍影片，檢方查出黃子佼並無暴力、脅迫，也查無黃強拍等事證，將他不起訴，但檢察官意外從黃子佼的4TB硬碟查出，他在色情論壇「創意私房」購入7部兒少性影像，依違反兒少法將他起訴，全案台北地院審理中。

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