江坤俊遭基層護理批看診輕浮 小三最新現況曝光

名醫江坤俊不倫風波持續延燒。（翻攝自江坤俊臉書）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕時常登電視節目的外科名醫江坤俊不倫風波持續延燒，雖然他與妻子共同發聲強調「家庭狀況一切良好」，仍引發外界討論。有知情人士跳出來打破江坤俊陽光、愛家好男人的人設，爆料他私下看診態度輕浮，且深受厚愛的小三，就連護理長都不敢動他，有關該名小三護理師的近況也跟著曝光。

這幾天，江坤俊婚內出軌一事震驚醫護工作圈，一位自稱曾在同一家醫院工作的網友爆料：「身為前敏O醫院的小小基層，這種外遇不意外，超多各種傳聞。江（指江坤俊）的病人超多，還會創群組傳教，但最差的是他看病人的態度，有夠輕浮。另外還有知情人士透露，這位小三護理師正是她學姐，據傳，該名小三目前請假一個禮拜避風頭。

請繼續往下閱讀...

基層護理師爆料。（翻攝自Dcard）

對於爆出幽會護理師，江坤俊透過經紀人回應：「謝謝媒體朋友的關心，江醫師表示對方是來往比較熟識的同事，目前家庭狀況一切良好，謝謝大家。」太太則回應：「目前家庭狀況一切正常，感謝各界關心。」

☆★相關新聞☆★

江坤俊不倫小三護理師 姜冠宇逆風「婚前簽約自保很重要」

江坤俊妻來頭不小！ 是國手也是團購達人 會員傳訊安慰曝真實反應

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法